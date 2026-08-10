İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği en üst düzeyde tutmak amacıyla Konak Tramvayı'nda kapsamlı bir acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Yangına müdahale, yolcuların viyadük üzerinden güvenli tahliyesi ve ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak test edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını düzenli tatbikatlarla sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmir Metro AŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Konak Tramvayı güzergahındaki Halkapınar Viyadüğü'nde gece saatlerinde acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tramvayda çıkan yangın senaryosu üzerine kurgulanan tatbikatta, yangına müdahale, yolcuların viyadük üzerinden güvenli şekilde tahliye edilmesi ve ekipler arasındaki koordinasyon uygulamalı olarak test edildi.

İzmir Metro AŞ yetkilileri, güvenli toplu ulaşım için hazırlık çalışmalarını ve kurumlar arasındaki iş birliğini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.