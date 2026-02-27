Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayı kapsamında Uluırmak Nuraniye Kur'an Kursu'nda öğrencilerle iftar yaptı, ardından Selim Sultan Mahallesi'nde teravih buluşmalarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Başkan Hasan Kılca, Ramazan dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında gençler ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlk olarak Uluırmak Nuraniye Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen iftar programında öğrenciler ve hocalarıyla bir araya gelen Başkan Kılca, iftarın ardından AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ile birlikte Uluırmak Kumocakları Camii'ne geçti.

Teravih namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kılca ve Demirci, vatandaşlarla sohbet etti.

'GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜ'

Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldiği programda konuşan Başkan Kılca, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin ilim yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kendi öğrencilik yıllarına da değinen Başkan Kılca, üç yıl yatılı Kur'an kursunda eğitim aldığını belirterek, öğrencilerle birlikte olmanın eski hatıralarını canlandırdığını söyledi. Kur'an kursunda kurulan kardeşlik bağlarının ve birlikte yaşanan hatıraların ömür boyu unutulmayacağını vurgulayan Kılca, öğrencilerin bu birlik ve beraberlik ortamının kıymetini bilmelerini tavsiye etti.

Gençlerin hem ilim hem de milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, onların her zaman vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bireyler olacağına inandığını söyledi.

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Kılca, gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı ve aralarından ilim insanları, mühendisler, avukatlar, doktorlar, belediye başkanları ve bakanlar çıkacağına inandığını belirterek, 'Bahtınız ve gönlünüz açık olsun' temennisinde bulundu.



