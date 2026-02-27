Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifini ve kutlu risalet yolculuğunu anlatmak amacıyla hazırlanan Siyer Sergisi, Ramazan ayında da yoğun ilgi görüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, içeriği itibariyle Türkiye'de ilk olan Siyer Sergisi'nin Konyalılar için önemli bir manevi buluşma noktası haline dönüştüğünü söyledi.

'RAMAZAN AYININ MANEVİ ATMOSFERİNDE ÇOK DAHA ANLAMLI BİR ZİYARET MEKÂNI OLDU'

Başkan Altay, 'Peygamber Efendimizin örnek hayatını, ahlakını ve insanlığa bıraktığı kutlu mirası hemşehrilerimize doğru ve etkileyici bir dille aktarma amacıyla hazırladığımız Siyer Sergimiz, özellikle Ramazan ayının manevi atmosferinde çok daha anlamlı bir ziyaret mekânı oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında Konyalılarla buluşturduğumuz sergimizin ziyaretçi sayısı açıldığı günden bu yana 51 bine ulaştı. Sadece Ramazan ayının ilk haftasında ziyaret edenlerin sayısı 6 bin oldu.

Ramazan ayı boyunca ziyaretçi sayısının artarak devam etmesini bekliyoruz. Ben tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi Taş Bina'daki bu anlamlı sergiye davet ediyorum. Bu mübarek günlerde Efendimizin hayatını yeniden hatırlamak, O'nun mesajlarını gönüllerimizde tazelemek hepimiz için büyük bir kazanç olacaktır' ifadelerini kullandı.

SERGİ RAMAZAN AYINDA 10.00-16.00, 20.00 - 22.00 ARASI ZİYARETE AÇIK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina Sergi Salonu'nda ziyarete açılan Siyer Sergisi'nde; Peygamber Efendimizin hayatını tematik olarak ele alan panoların yanı sıra üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel bir deneyim alanı yer alıyor.