Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliği oluşturan, trafik akışını engelleyen ve güvenlik riski teşkil eden terk edilmiş hurda araçlara yönelik çalışma başlattı. Manisa Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen denetimler kapsamında özellikle Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun süredir atıl durumda bekleyen araçlar tek tek tespit edilerek tahliye ediliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuya açık alanlarda ve özellikle Küçük Sanayi Sitesi içerisinde uzun süredir atıl durumda bekletilen araçlar tek tek tespit ediliyor. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan bu araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları noktalardan kaldırılıyor.

BAŞKAN DUTLULU, 'AMACIMIZ DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ BİR MANİSA'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehrin estetiği ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini belirterek, 'Şehrimizde kötü görüntüye neden olan hurda ve sahipsiz araçları kaldırıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz iş birliğiyle sokaklarımızda güvenlik riski oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan atıl araçları topluyoruz. Yasal 60 günlük süresi dolan araçlar, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çekiliyor. Amacımız şehrimizde trafik akışını rahatlatmak hem de sanayi sitemizi daha temiz ve daha düzenli bir hale getirmek. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın huzuru, şehrimizin nefes alması için denetimlerimize ve çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.

60 GÜNLÜK YASAL SÜRE TAKİP EDİLİYOR

Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, oda başkanları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sahada incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, tespit edilen araç sahiplerine tanınan 60 günlük yasal sürenin dolmasıyla birlikte araçlar ilgili otoparka çekilmeye başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun bu konudaki hassasiyeti ve talimatları doğrultusunda çalışma başlattıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, sanayi sitesinin ticaretin merkezi olduğunu hatırlatarak, buraların hurda park alanı olarak kullanılmasının asayiş ve hijyen açısından uygun olmadığını vurguladı.

ODA BAŞKANLARINDAN TEŞEKKÜR

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki trafik ve güvenlik sorununa dikkat çeken Motorlu Araçlar Tamircileri Odası Başkanı Murat Ateşbudak ve Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Pirinçciler, projenin esnaf için can suyu olduğunu belirtti.

Ateşbudak, 'Atıl araçların çekilmesi için uzun süredir girişimlerde bulunuyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz' dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda hurda araç denetimlerinin il genelinde kesintisiz olarak süreceğini bildirdi.