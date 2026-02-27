İlkokul öğrencileri, 26 Şubat Dünya Masal Anlatma Günü dolayısıyla düzenlenen 'II. Masal ve Meddah Şenliği'nde bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - '26 Şubat Dünya Masal Anlatma Günü' dolayısıyla düzenlenen 'II. Masal ve Meddah Şenliği' coşkuyla kutlandı.



Millî Eğitim Bakanlığı ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle yapılan şenliğe İstanbul'daki çeşitli ilkokullardan yaklaşık bin öğrenci katıldı.



İlkokul öğrencilerinin öğretmenleriyle katıldığı şenlikte masal anlatımları, meddah, kukla ve Karagöz gösterisi ilgiyle izlendi. Ders niteliği taşıyan hikâyeleri büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de sunulan etkinliklere koltuklarından katılım gösterdi.



Maarifin Kalbinde Ramazan etkinliklerine de yer verilen ve birbirinden renkli görüntülere sahne olan programın sonunda öğrencilere Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca hazırlanan masal kitapları hediye edildi.

Programa, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Millî Saraylar Başkan Yardımcısı Abdülhamit Tüfekçioğlu katıldı.