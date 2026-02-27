Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ramazan Sohbetleri programına katılan Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, ailelere çocuk eğitimi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri yoğun ilgiyle sürüyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Ramazan Sohbetleri programında vatandaşlarla buluşan Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, çocuk eğitimi konusunda ailelere çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocukların beslenme alışkanlıklarının karakter ve kişilik üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu belirten Aslanhan, 'Çocuklarımızın midesi ve zamanını ne dolduruyor.

Zihni neyle besleniyor, bilgisayarla mı, sosyal medyada kendisini başkasına beğendirmekle mi, futbolla mı, başka bir şeyle mi, gönlü neyle meşgul? 'Kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olabilir' diyen Rabbim acaba neyi kast ediyor? Çocuklarımızın midesine ne gidiyor? Dikkat edin, bugün çocuklarımızın bu halde olmasının başında bu geliyor' dedi.

ÇOCUKLARINIZLA İLGİLENİN

Anne ve babaların çocuklarına zaman ayırması gerektiğine vurgu yapan Aslanhan, 'Annelerin zamanlarını neyle geçirdiği de çok önemli. Bugün baktığımızda, çocuklar annelerinin sevdiklerini severse, kimi sever, bugün çocuklar babalarının sevdiklerini severse, kimi sever? Bugün biz kimi seviyoruz, çocuklarımızın kimi sevmesini bekliyoruz? Onlara örnek olabiliyor muyuz? Babasız çocuk yetişmez, çocuklarınızla ilgilenin. Babalar evin geçimiyle ilgilenir, bir şeye karışmaz anlayışı çok yanlış. Babalar çocuklarına zaman ayırmalı, ata binmeyi, okçuluğu öğretmeli, sporu öğretmeli. Siz çocuklarınızla ilgilenmezseniz, birileri ilgileniyor, merak etmeyin. Tabiat boşluk kaldırmıyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras vereceğiniz eğitimdir' ifadelerini kullandı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Aslanhan, ailenin korunması ile ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı: 'Milli, manevi ve inandığımız değerlerle, kenetlenerek çocuklarımıza sahip çıkacağız. Değerlerimizi kaybetmeden kenetleneceğiz. Çocuklarınız, sizden ilgi bekliyor, onlara dokunmanızı, sahip çıkmanızı bekliyor. Bunu yapmazsanız, kötü insanların ellerine düşüyorlar.' Yazar Sıtkı Aslanhan, yoğun katılımın yaşandığı programın düzenlenmesinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve emeği geçenlere teşekkür etti.