Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde TOKİ konutları şantiyesindeki işçi konteynerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde, TOKİ konutları inşaat alanındaki 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 240 işçinin konakladığı bölgede çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Sevindirici haber ise olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması oldu.

Yangın ihbarı üzerine Sancaklıbozköy, Çobanisa, Kırtık, Merkez ve Turgutlu itfaiye amirliklerinden ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Toplam 11 araç ve 23 personel ile yürütülen operasyona, Kent Estetiği Dairesi ve MASKİ'ye ait su tankerleri de destek verdi. Kurumlar arası güçlü koordinasyon sayesinde alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, olay yerinde incelemelerde bulunarak süreç hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.