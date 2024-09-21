Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik setlerle mağlup ederek Kupa Voley'e galibiyetle başladı.

BURSA (İGFA) - Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında, Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile İzmir'de karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maça Nilüfer Belediyespor Eker hızlı bir giriş yaptı. İlk seti 25-22 önde tamamlayan ekip, ikinci sette rakibine üstünlük sağlayamadı ve skor 1-1'e geldi. Üçüncü setle birlikte iyi bir ivme yakalayan Nilüfer Belediyespor Eker, 25-16 ve 25-22'lik setlerle parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Eker, grubun ikinci maçında bugün saat 19:00'da Bahçeşehir Belediyespor ile karşılaşacak.