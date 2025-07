Bursa’yı TVF Vodafone Sultanlar Ligi’nde temsil eden Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, 2025 – 2026 sezonu öncesi ilk antrenmanını Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda gerçekleştirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı temsil edecek ekibin ilk antrenmanda teknik ekip ve takıma yeni katılan oyuncular katıldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Gülver Deniz ve sponsor Eker Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker’in eşi Ece Eker de ilk antrenmanda takımı yalnız bırakmayarak, destek verdi.

AVRUPA KUPALARI HEDEFİ

Takımın yeni sezon hedefleri hakkında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in kültür, sanat ve sporun başkenti olduğunu vurgulayarak, “Önümüzdeki sezonda bu vizyonu yansıtacak güçlü bir takım kurmak istedik ve bunu başardık. Kulüp yönetimimiz iyi bir iş çıkardı. Eker Süt Ürünleri’nin sponsorluğunda bu sezon önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle Avrupa kupaları hedefiyle yarışmak istiyoruz” dedi.

TECRÜBELİ VE GENÇ OYUNCULAR BİR ARADA

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise geçen yılki zorlu süreçten ders çıkardıklarını belirterek, “Bu yıl altyapımızdan gelen genç oyuncularımızı takıma dahil ederek tecrübeli isimlerle harmanladık. Dört genç oyuncumuz A takımda yer alacak ve lige ısınacaklar. İhtiyaç duyulan bölgelere de iyi transferler yaptık. Antrenör kadromuzu da genç milli takımın başında olan bir ekiple değiştirdik. Geleceğe yönelik bir planlama yaptık” diye konuştu. Or, Bursa’yı Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki tek kadın takımı olarak temsil ettiklerini vurgulayarak tüm Bursa voleybol camiasını takıma sahip çıkmaya ve tribünleri doldurmaya davet etti. Or, bilet satışlarında da kombine bilet sistemine geçeceklerinin bilgisini vererek, bunların yakında satışa çıkacağını belirtti.

TARAFTARA ÇAĞRI

Yeni sezon hazırlıkları hakkında konuşan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Durmaz, çalışmaların fitness ve top antrenmanlarıyla devam ettiğini söyledi. Yaklaşık iki aylık bir hazırlık sürecinin olduğunu belirten Durmaz, “Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Daha önce çalıştığım oyuncuların hepsi yeni sezona hazır. Taraftarlarımızı her maça bekliyor, salonu dolu görmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Keyifli geçen antrenmanda oyunculardan Buse Ünal ve fizyoterapist Esin Yılmaz’ın doğum günü kutlandı.