Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü'nü 36-23 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Ligde ilk iki maçını kazanan Bursa temsilcisi, Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü'nü 36-23 mağlup etti.

Baştan sona üstün bir performans sergileyen Nilüfer Belediyespor, ilk yarıyı 19-11 önde kapattı.

Savunmada etkili olan ve hücumda da isabetli ataklarla farkı açan Bursa temsilcisi, ikinci yarıda da kontrolü elinde tuttu. İkinci yarıyı da 17 - 12 skorla önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, maçı toplamda 36 - 23'lük skorla önde tamamladı.

Bu galibiyetle ligdeki üçüncü maçını da kazanan Nilüfer Belediyespor, 3'te 3 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Bursa temsilcisi 4'üncü haftada kendi sahasında İstanbul Gençlik Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

Maç, 20 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'nde oynanacak.