Nilüfer Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi ile yeni iş birliği protokolü yaptı.BURSA (İGFA) - Protokolle, Nilüfer Belediyesi envanterindeki ekipmanlar, tesisat ve hizmet alanları 5 yıl boyunca iş sağlığı ve güvenliği açısından periyodik olarak kontrol edilecek.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımının yanında hizmet kalitesini de yükseltmeyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi, TMMOB’a bağlı meslek odaları ile çalışmalarını güçlendirerek, sürdürüyor. Bu anlamda son olarak Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile yeni iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Halk Evi’nde düzenlenen ve iş sağlığı ve güvenliğini kapsayan protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Nilbel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel ve Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen ile yönetimleri katıldı.

Protokole göre ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluk açısından çalışmalar yapılacak. Odaların uzmanlık alanlarında hizmet sunacağı protokolde Nilüfer Belediyesi’nin envanterindeki ekipmanlar, tesisat ve hizmet alanları ile kamuya açık alanlar periyodik kontrol edilerek, raporlanacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel ve Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen’in imzaladığı protokol ile 5 yıl boyunca ilgili odalar düzenli çalışmalar yapacak.

