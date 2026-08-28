Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'da 255 milyon liralık yatırım bedeliyle inşa edilecek Horasan Gerek Barajı'nın 4 bin 50 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un tarımsal üretim kapasitesini artıracak Horasan Gerek Barajı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, 255 milyon lira yatırım bedeline sahip proje ile bölgedeki tarım arazilerinin modern sulama imkanlarına kavuşacağını belirtti.

Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip olacak baraj sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

EKONOMİYE YILLIK 68 MİLYON LİRA KATKI

Bakan Yumaklı, projenin yalnızca tarımsal üretimi artırmakla kalmayacağını, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, Horasan Gerek Barajı'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 68 milyon lira ilave katkı sağlanmasının beklendiğini belirtti ve yatırımın Erzurum ile bölgedeki üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

???? Dadaşlar diyarı Erzurum'da topraklar can suyuna, üreticimiz berekete kavuşuyor.



???? 255 Milyon TL yatırım bedeliyle Erzuruma kazandıracağımız Horasan Gerek Barajı ile şehrimizin tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacağız.



???? Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip bu eser: pic.twitter.com/NnGPbmMSSG — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 28, 2026