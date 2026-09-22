Nilüfer Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlediği buluşmada şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını aynı sofrada bir araya getirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçen yıl sözünü verdikleri Şehitlik Anıtı'nı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yapımı süren Yaylacık Kurtuluş Müzesi'nin önünde de tüm Bursa şehitlerinin anısını yaşatacak yeni bir anıt yapacaklarının müjdesini verdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan savunmasında canını ortaya koyan kahraman gaziler ve aziz şehitlerin emanetleri olan aileleri onuruna anlamlı bir buluşma düzenledi. Vefa ve dayanışma duygularının öne çıktığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Salon Gold'da gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR'DEN YENİ ANIT MÜJDESİ

Buluşmada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bağımsızlığın simgesi olan kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü andı. Şehit aileleri ve gazilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın ortak bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, şöyle konuştu:

'Bugün burada yaklaşık 400 gazimizle bir aradayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün huzurla nefes alabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu buluşmada Nilüfer'e bir şehitlik anıtı kazandıracağımızın sözünü vermiştik; bu sözü tutmuş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Şimdi yeni bir adımı daha paylaşıyoruz; yapımında sona yaklaştığımız Yaylacık Kurtuluş Müzesi önüne, tüm Bursa şehitlerimizin hatırasını yaşatacak kapsamlı bir anıt kazandıracağız. Nilüfer Belediyesi olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yalnızca belirli günlerde değil, yılın 365 günü yanında olmayı sürdüreceğiz.'

Başkan Şadi Özdemir ayrıca etkinliğe destek veren Salon Gold sahibi Ferhat Güler'e ve katılım sağlayan derneklere teşekkür etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de, gazilerin temsil ettiği fedakarlık ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, vatanın birliği için mücadele eden tüm kahramanlara minnet borçlu olduklarını söyledi.

SİVİL TOPLUMDAN NİLÜFER BELEDİYESİ'NE VEFA TEŞEKKÜRÜ

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem ise Kıbrıs'tan Kore'ye kadar vatan savunmasında yer alan gazilerin hatırasına gösterilen saygıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel yönetimin dayanışmasına teşekkür etti.

Emniyet mensuplarının ve gazilerin her zaman yanında yer alan bir anlayış gördüklerini belirten Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına da, Nilüfer Belediyesi'nin kapılarını her daim kendilerine açık tuttuğunu ve bu güçlü desteğin büyük bir moral kaynağı olduğunu kaydetti.

19 Eylül'ün sıradan bir gün değil, tarihi bir vefa sembolü olduğunu hatırlatan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ise konuşmasında kalıcı eserlerin taşıdığı anlama dikkat çekti. Şehidine ve gazisine sahip çıkan milletlerin kendi geleceğini de güvenceye alacağını vurgulayan Sivri, 'Nilüfer Belediyesi'nin şehitlerimizin hatırasını kalıcı bir eserle taçlandırması ve gazilerimizin daima yanında olması bizler için çok kıymetli. Bu samimi ve kalıcı vefa örneğinin tüm yerel yönetimlere örnek olmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.