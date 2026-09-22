Kayseri Valiliği himayesinde faaliyet gösteren GÖKTİM Melikgazi Dener Makina Teknoloji Atölyesi bünyesindeki GÖKTİM KartalAir Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Vali Gökmen Çiçek, DENER GÖKTİM KartalAir Takımı'nı kutlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026 yarışmasında lise kategorisinde dünya birincisi olmasının Kayseri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını ve başarılarını değerlendiren Vali Çiçek, 'Kayseri'de başlattığımız GÖKTİM Projesi kapsamında elde edilen bu başarı, gençlere fırsat ve destek verildiğinde neleri başarabileceklerinin en güzel göstergelerinden birisi olmuştur.' diye konuştu.

Konuşmasının devamında Vali Gökmen Çiçek, 'DENER GÖKTİM KartalAir Takımımızın, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen RoboNation SUAS 2026'da lise kategorisinde dünya birincisi olması, Kayseri'miz adına tarifsiz bir gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Gençlerimize inandık, onlara güvendik. Onlar da azimleri, emekleri ve teknolojiye olan tutkularıyla Kayseri'nin adını dünyanın zirvesine taşıdı. Bu büyük başarı, gençlerimize fırsat verildiğinde, desteklendiğinde ve inanıldığında neleri başarabileceklerinin en güzel göstergesidir.' dedi

Vali Çiçek son olarak, 'Bu başarıda çok büyük emeği ve katkısı bulunan hamimiz Dener Makina başta olmak üzere; öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve mentorlarımızı yürekten kutluyorum. Elde edilen dünya birinciliği Kayseri'de gençlerin teknoloji, bilim ve inovasyon alanlarında desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.' ifadelerini kullandı.