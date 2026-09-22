Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında başlatılan 4 günlük temizlik seferberliği, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleriyle devam ediyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla başlatılan farkındalık çalışmaları kapsamında İnegöl'ün farklı bölgelerinde temizlik etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Daha önce Ağaç İşleri Sanayisi ve Metal Sanayide esnafın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların ardından, çarşı bölgesinde öğrencilerin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

ÖĞRENCİLERDEN ÇARŞIDA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNE DESTEK

Sarraflar Çarşısı başta olmak üzere çarşı bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe İshakpaşa İlkokulu ve Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler, esnaflar ve İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çevrede temizlik çalışması gerçekleştirerek kampanyaya destek oldu. Çevre temizliğinin yalnızca belediye ekiplerinin sorumluluğunda olmadığına dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilerin de aktif olarak çalışmalara katılmasıyla hem çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması hem de temizlik bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi hedeflendi. Öğrenciler, çarşı bölgesindeki cadde ve sokaklarda çevreyi temizlerken, esnaflar da iş yerlerinin önlerinin temiz ve düzenli tutulmasına katkı sundu. Belediye temizlik ekipleri ise çalışmalara destek vererek çevrenin daha temiz hale getirilmesi için görev yaptı.

Etkinliğe katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, öğrenciler, esnaflar ve belediye ekipleriyle birlikte temizlik çalışmalarına destek verdi. Daha temiz bir İnegöl için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür çalışmalara dahil edilmesinin çevre bilincinin gelişmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.