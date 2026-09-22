İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın saha ekipleri, ailelerinden aldıkları ilhamla İzmirli üreticinin derdine derman oluyor

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmak amacıyla uzman kadrosuyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, yalnızca projeleri hayata geçirmekle kalmıyor; çocukluk hayallerini, mesleklerine duydukları tutkuyu ve üreticiye olan saygılarını da sahaya yansıtıyor. Teknik personelden veteriner hekimlere, ziraat mühendislerinden saha görevlilerine kadar tüm ekip, İzmir tarımını daha güçlü ve sürdürülebilir kılmak için özveriyle çalışıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ MESLEĞİYLE ÜRETİCİNİN YANINDA

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekim Atakan Kahraman, 'Benim için bu meslek sonradan seçilmiş bir şey değil. Çocukluğumdan beri hayvanların içindeydim. Daha küçükken 'ben veteriner olacağım' diyordum. Çünkü onların dili yok ama dertleri var. O dertleri anlayabilmek beni hep etkiledi. Bir üreticiyle konuşurken aslında sadece bir hastalığı ya da bir uygulamayı anlatmıyorsun. Onun emeğini korumaya çalışıyorsun. Çünkü o hayvan onun geçimi, umudu. Bazen üretici şunu diyor; 'Hocam biz bunu yıllardır yanlış yapıyormuşuz' O an gerçekten durup düşünüyorsun. Küçücük bir bilginin, bir dokunuşun bile ne kadar büyük fark yarattığını görüyorsun. İşte o an iyi ki buradayım diyorsun' dedi.

ÜRETİCİ 'İYİ Kİ GELDİNİZ' DEDİĞİNDE BÜTÜN YORGUNLUK GİDİYOR

Çocukluk günlerinden beri anne mesleğinden aldığı ilhamla çiftçinin yardımına koşan ziraat yüksek mühendisi Şevval Kahramanoğlu Tümer, 'Benim için sahada olmak, bir görevden çok daha fazlası. Ben çocukken annem köy hizmetlerinde çalışıyordu. Okuldan çıkar, iş yerine giderdim. Mühendislerin çalışmasını izlerdim. O zamanlar anlamazdım belki ama şimdi düşünüyorum da o günler, beni ben yapmış. Bir köye gittiğinizde sadece teknik bilgi vermiyorsunuz. Orada bir bağ kuruyorsunuz. İnsanlar sizi tanıyor, güveniyor. Bazen bir üretici sırf derdini anlatmak için bile sizi bekliyor. Bana bazen 'ahıra da böyle mi geliyorsun' diyorlar. Evet, geliyorum. Saçım fönlü, makyajım yerinde sahaya çıkıyorum. Çünkü işimi çok seviyorum. Kendime de işime de saygı duyuyorum. Evet, zor. Bazen günde 200 kilometre yol yapıyoruz. Ama bir üretici 'iyi ki geldiniz' dediğinde bütün yorgunluk gidiyor. O an yaptığın işin ne kadar değerli olduğunu hissediyorsun' ifadelerini kullandı.

'GECE 3'TE DOĞUMA GİDERSİN, SABAH YİNE İŞİNİN BAŞINDASIN'

Üreticinin en büyük bağı hayvanların sağlığı için gece gündüz demeden mücadele veren veteriner hekim Müslüm Aydın, aileden gelme mesleğini Büyükşehir bünyesinde özveriyle sürdürüyor. Müslüm Aydın, 'Gece 3'te doğuma gidersin, sabah yine işinin başındasın. Yeri gelir sen aç kalırsın ama hayvanını doyurursun. Bu iş fedakârlık ister. Ben üreticinin ne yaşadığını biliyorum. O yüzden sahaya çıktığımda sadece anlatan değil, anlayan biri olmaya çalışıyorum. Bir insanın tüm emeğini hayvanına verdiğini görmek ve o emeğin karşılığını alamaması. İşte biz tam burada devreye giriyoruz' şeklinde konuştu.