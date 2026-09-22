MANİSA (İGFA)- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda saldırı düzenlendi. Saldırının ardından okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını belirterek, olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevkinin sağlandığının duyurulduğu açıklamada, olay sonrasında silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahsın da güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.