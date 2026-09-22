Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali görkemli bir açılış programıyla başladı.

Mevlana Meydanı'nda 'Semâ ya Selâ; Niyaz Mukabelesi' temasıyla düzenlenen programda onlarca semazenin icra ettiği sema ayini şerifi, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla takip edildi.

Konyalıların yanı sıra şehir dışından gelen çok sayıda misafirin de ilgi gösterdiği programda, semazenlerin aynı anda gerçekleştirdiği sema ayini şerifi, Mevlana Meydanı'nda duygu dolu ve manevi bir atmosfer oluşturdu.

Hazreti Mevlana'nın manevi mirasının ve evrensel sevgi anlayışının yansıtıldığı açılış programına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da katıldı.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında saat 19.00'da Kültürpark Amfi'de Ender Balkır 'Akustik Türküler' ile sanatseverlerle buluşurken, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da 'Destansı Türküler' konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır tarafından 'İslam Medeniyetinde Estetik Arayış' konulu söyleşinin gerçekleştirildiği ilk gün programlarında Büyükşehir Taş Bina'da neyzen Ahmet Şahin ney dinletisi, tambur sanatçısı ve musiki eğiticisi Kağan Ulaş da 'Sesler ve İlişkiler' temalı programı icra etti.

FARKLI COĞRAFYALARDAN MÜZİK GELENEKLERİ KONYA'DA BULUŞUYOR

Konya'nın kültürel ve manevi kimliğinin önemli bir parçası haline gelen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, farklı coğrafyalardan gelen müzik geleneklerini Hz. Mevlâna'nın hoşgörü ve sevgi anlayışı çerçevesinde Konya'da buluşturuyor.

30 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde her gün 20.30'da uluslararası 10 yabancı müzik grubu Konya'da ağırlanacak. Programda: Romanya, Hollanda, Kolombiya, Rusya, Tayvan, Tunus ve Küba gibi farklı ülkelerden müzik toplulukları yer sahne alacak. Her gün saat 19.00'da ülkemizden 10 farklı grup da Kültürpark Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

SEMA PROGRAMLARI, MÜZİK ATÖLYELERİ, SERGİLER

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu, her gün saat 18.00'de Mevlana Gül Bahçesi'nde sema programları düzenleyecek. Festival kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta, her gün müzik atölyeleri düzenlenecek; katılımcıların farklı müzik kültürlerini ve geleneksel müzik pratiklerini yakından tanıyabilecekleri çalışmalar gerçekleştirilecek.

Festival süresince konserlerin yanı sıra Meydan Evleri, Panorama Konya Müzesi ve Depo No:4 gibi farklı kültür mekanlarında birbirinden değerli sergiler de sanatseverlerle buluşturulacak.

Dünyanın önde gelen festivallerinden biri olan 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için detaylı bilgilere 'mistikmuzikfestivali.com.tr' adresinden ulaşılabiliyor.