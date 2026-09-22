İzmir Bornova Belediyesi, İzmir'in en köklü ve en geniş katılımlı kültür etkinliklerinden biri olan 7. Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri'ni gururla başlatıyor.

İZMİR (İGFA) - Kültür ve sanat kenti Bornova'da bu yıl edebiyat çıtası daha da yükseğe taşınıyor. Organizasyon kapsamında 65 seçkin yayınevi stant açacak ve tam 790.000 kitap okuyucuların beğenisine sunulacak.

Edebiyat dünyasının parlayan yıldızları ile usta kalemlerini bir araya getirecek olan Kitap Günleri, 440 yazarı İzmirli okurlarla buluşturacak. Her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuarda imza günleri, söyleşiler, atölyeler ve paneller aralıksız devam edecek.

BAŞKAN EŞKİ: 'SANAT VE EDEBİYAT BİZİM EN TEMEL GÜCÜMÜZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Homeros'un kentinde böylesine devasa bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Etkinliğin kent kimliği için önemini vurgulayan Başkan Eşki, şunları söyledi:

'Bornova, binlerce yıllık tarihiyle ve yetiştirdiği değerlerle her zaman düşüncenin, sanatın ve kültürün beşiği olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana sanatı lüks olmaktan çıkarıp, kentin her noktasına ulaştırma sözü verdik. Bu yıl 7. kez düzenlediğimiz Kitap Günleri'ni, İzmirimizin ve ülkemizin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan, şiirleriyle nesilleri büyüten Attila İlhan anısına gerçekleştiriyoruz.

Büyükpark 10 gün boyunca sadece kitap kokusuna değil; şarkılara, şiirlere, fikirlere ve sahne performanslarına ev sahipliği yapacak. 65 yayınevimizi, yüzlerce yazarımızı ve 790 bin kitabımızı Bornovalılarla ve tüm İzmirlilerle buluşturuyoruz. Sanat ve edebiyat, toplumları bir arada tutan en güçlü bağdır. Tüm hemşerilerimizi bu coşkuya ortak olmaya, Büyükpark'ta edebiyatın kalbinde buluşmaya davet ediyorum.'

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

7. Kitap Günleri, sadece kitap alışverişi yapılan bir fuar olmanın ötesine geçerek tam bir kültür festivali havasında yaşanacak. Kitapseverler sevdikleri yazarlarla imza günlerinde bir araya gelirken, paneller ve söyleşiler ile edebi ufuklarını genişletme fırsatı bulacaklar. Ayrıca etkinlik takvimi boyunca gerçekleştirilecek sahne performansları, konserler ve dinletiler ile Büyükpark'ta kültürel coşku zirveye tırmanacak.