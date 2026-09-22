ANKARA (İGFA) - Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğrencilerin yaralanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya'dan açıklama geldi.

Okulların güvenliğinin sağlanması konusunda daha önce defalarca uyarıda bulunduklarını belirten Kaya, 'Artık söz değil, acil önlem gerekiyor' çağrısında bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade eden CHP'li Kaya, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların güvenliğinin sağlanmasını istedi. Kaya ayrıca, CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın olayın ardından bölgeye geçtiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum.



'Okullarımızın güvenliğini sağlayın' diye defalarca söyledik. Artık söz değil, acil önlem gerekiyor!



Millî Eğitim Bakanı derhal: — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) September 22, 2026