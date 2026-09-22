Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, Alzheimer farkındalığına dikkat çekmek amacıyla 'Dünya Alzheimer Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) - Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda katılımcılar, açık havada düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Alzheimer hastalığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında merkez üyeleri, sahil kenarında deniz havasının tadını çıkardı.

Katılımcılar; resim ve mandala çalışmalarıyla yaratıcılıklarını ortaya koyarken, halka atma ve çeşitli spor etkinliklerine de katılarak fiziksel aktiviteler gerçekleştirdi.

Farklı etkinliklerle bir araya gelen Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleri, birlikte vakit geçirmenin ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadı.

TANRIVERDİ: 'ALZHEİMER HASTALARININ, HERKESTEN DAHA FAZLA İLGİYE VE SEVGİYE İHTİYAÇLARI VAR'

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi Sorumlusu Gerontolog Cihan Tanrıverdi, 'Dünya Alzheimer Farkındalık Günü' kapsamında, Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyeleriyle birlikte Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldiklerini söyledi.

Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının yaşadığı süreci anlayabilmek açısından önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, 'Alzheimer hastalığı, sadece bireyi ilgilendiren bir süreç değil.

Hasta yakınları da bu süreçte ciddi zorluklar yaşıyor. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi olarak biz hem hastaların hem de hasta yakınlarının yanındayız' dedi.

Alzheimer hastalarının sevgi ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu belirten Tanrıverdi, bu konuda Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nin hassasiyet gösterdiğini söyleyerek, 'Bir şarkıya eşlik etmeleri, geçmişte yaptıkları işi anlatırken gururlanmaları, evlatlarının çocukluk dönemlerini anlatırken gözlerinin dolması bize anlatıyor ki, Alzheimer hastalarının herkesten daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var' diye konuştu.