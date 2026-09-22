Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, yeni organizasyonların tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin prestijini gölgelememesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakütük, yeni organizasyonların Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi önemini ve marka değerini gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

Karakütük, Kırkpınar'ın Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması yönündeki taleplerini daha önce de dile getirdiklerini hatırlatarak, bu geleneğin yalnızca Edirne'nin değil, Türkiye'nin ve insanlığın ortak kültürel mirası olduğunu söyledi.

'KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞİN ZİRVESİDİR'

Yeni bir organizasyonun 'Cumhurbaşkanlığı' adıyla düzenlenmesinin, zamanla Kırkpınar'ın önüne geçen bir prestij etkinliğine dönüşmemesi gerektiğini belirten Karakütük, yağlı güreşin zirvesinin Kırkpınar olduğunu ifade etti.

Karakütük, başpehlivanlık unvanının en büyük karşılığının Kırkpınar Er Meydanı'nda kazanıldığını, bunun tarihi ve kültürel bir hafızaya sahip olduğunu dile getirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı, yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenlenebiliyorsa asırlardır süren Kırkpınar'ın da Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması gerektiğini savundu. Edirne olarak yeni organizasyonlara karşı olmadıklarını, ancak bunların Kırkpınar'a rakip değil, geleneği destekleyen bir yapıda olması gerektiğini belirten Karakütük, Kırkpınar'ın bir spor organizasyonundan öte kültürel bir miras ve Edirne'nin kimliği olduğunu söyledi.

Karakütük, Kırkpınar'ın marka değerinin korunmasının yalnızca Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin sorumluluğu olduğunu ifade ederek çağrısını yineledi.