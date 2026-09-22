Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fatsa ve Ünye'nin ardından Gölköy ilçesinde dolmuş hattını faaliyete geçirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde söz verdiği projeler arasında yer alan Gölköy şehir içi toplu ulaşımı faaliyete geçti.

Yeni hat, Gölköy Mahallesi Kale sınırından başlayarak Devlet Hastanesi ve Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanan güzergâhıyla ilçenin önemli yerleşim, sağlık ve hizmet noktalarında yolcu ulaşımı sağlayacak.

Hayata geçirilen düzenlemeyle vatandaşların özellikle sağlık hizmetlerine, ilçe merkezine ve sanayi bölgesine daha kolay, güvenli ve düzenli şekilde ulaştırılması sağlanacak.