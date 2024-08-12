Nilüfer Belediyesi, ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören çocuklara kırtasiye malzemesi desteği sağlayarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmalarına yardımcı olacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim masraflarını hafifletmek amacıyla bu yıl da anlamlı bir sosyal yardım projesini hayata geçiriyor. İlçede ikamet eden ve ilkokul ile ortaokulda okuyan çocukları bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesi desteği sunacak olan Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Proje kapsamında başvurular, 23 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek. Bu destekten faydalanmak isteyen ailelerin öğrenci belgesi, başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, aynı hanede ikamet eden kişi belgesi ve 18 yaşından büyük her birey için SGK dökümü gibi belgelerle başvuruda bulunmaları gerekiyor. Aileler, e-Devlet üzerinden temin edebilecekleri bu evraklarla birlikte, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nden başvurularını yapabilecekler.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kırtasiye desteği kampanyasıyla, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı ve ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi, bu yıl da yüzlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.