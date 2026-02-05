Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde görev yapan bir tren görevlisi, bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki Serkan C., yalnızca işini yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Olay, Regionalexpress treninin Landstuhl istasyonundan ayrılmasından kısa süre sonra meydana geldi.

Bilet kontrolü sırasında çıkan tartışmada 26 yaşındaki bir yolcu, Türk vatandaşı olan Serkan C.'ye başına defalarca yumruk attı. İki çocuk babası olan ve yaklaşık 15 yıldır demiryollarında çalışan Serkan C., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre Serkan C., başına aldığı şiddetli darbeler sonucu oluşan beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırıda herhangi bir bıçak ya da kesici-delici alet kullanılmadığı belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 26 yaşındaki Yunan vatandaşı şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Şüphelinin Almanya'da daha önce herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı açıklandı. Yaşanan bu acı olay, görev başındaki kamu çalışanlarının güvenliğini ve toplu taşımada artan şiddeti bir kez daha gündeme getirdi.