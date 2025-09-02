Bunlar da ilginizi çekebilir

En yüksek ara tüketim elektrik ve gazda!

Ziyaret, çocukların gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaların ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekilerek tamamlandı.

10-12 yaş arası 6 çocuğun katıldığı etkinlikte misafir çocuklara Halı Dokuma Eğitmeni Fatma Turgut ve kursiyerler tarafından kilim dokuma bileklik yapımı gösterilerek hediyeler takdim edildi.

Ziyaret kapsamında atölyede görev yapan personelle bir araya gelen çocuklar, kurum işleyişine dair genel bilgi edindiler.

Nevşehir Belediyesi Nevşehir Çocuk Evlerinde kalan çocukları Halı Dokuma Atölyesinde ağırladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğince açılmış olan Halı Dokuma Atölyesi’nde Nevşehir Çocuk Evlerinde yaşamlarını sürdüren çocuklar misafir edildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.