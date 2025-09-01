Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Temsilciliği, merhum Bahri Dinar, Beyazıt Sansı, Nadi Ersoy ve Melih Yurduseven’i düzenlediği özel bir programla andı. Edirne’nin kültür ve turizmine katkı sağlayan isimler, dualar ve ney dinletisiyle yâd edildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin kültür ve turizmine büyük katkılar sunan merhum Bahri Dinar, Beyazıt Sansı, Nadi Ersoy ve Melih Yurduseven, Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla anıldı.

Dernek binasında gerçekleşen etkinlikte konuşan İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, “Müstesna bir günde, Edirne sevdalısı bu özel insanları anmak için bir aradayız. Bahri Dinar Edirne ciğerini, Beyazıt Sansı Kırkpınar’ı, Nadi Ersoy Selimiye Camisi’ni, Melih Yurduseven ise Edirne kültürünü tanıtarak şehrimize damga vurdu. Ortak noktaları Edirne sevgisiydi” dedi.

Cankaloğlu, bu programı düzenleme amaçlarının bu isimleri unutmamak ve unutturmamak olduğunu vurguladı.

Programda, Edirne’nin ünlü şekerleme ustası Arif Meriç, Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Genel Sekreteri Recep Dural, Selimiye Camisi emekli başmüezzini Yusuf Çengelci Karabıyık ve Bahri Dinar’ın yakın arkadaşı Yavuz Sungur anılarını paylaştı.

Ney dinletisi ve dualarla zenginleşen etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.