Nevşehir'de üniversite-kamu iş birliğiyle örnek bir çalışma hayata geçiriliyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Dr. Anıl Evci öncülüğünde ve Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü koordinasyonunda, Kayaşehir peyzaj bölgelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde proje konusu olarak belirlendi.

Yapılan planlamaya göre, Kayaşehir çevresinde yürütülmesi öngörülen peyzaj düzenleme ve tasarım çalışmaları, üniversite öğrencilerinin bitirme projeleri kapsamında ele alınacak. Bu iş birliği sayesinde hem öğrencilerin akademik çalışmalarının uygulamaya dönük ve nitelikli hale gelmesi hem de kamu bünyesinde yürütülen kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin bilimsel altyapı ile güçlendirilmesi hedefleniyor.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Emre Becerir, üniversite ile kurulan bu iş birliğinin kent adına önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Bilimsel bilgi ile sahadaki uygulama deneyimini bir araya getirerek Kayaşehirde daha nitelikli, sürdürülebilir ve kimlikli peyzaj alanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin projelerinin doğrudan kente dokunacak olması ayrıca kıymetli' ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında öğrenciler, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel dokusunu analiz ederek sürdürülebilir, yerel değerleri ön plana çıkaran tasarım önerileri geliştirecek. Akademik danışmanlık süreciyle şekillenecek projeler, belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına alternatif ve uygulanabilir fikirler sunacak.

Üniversite ile yerel yönetim arasında kurulan bu koordinasyonun, hem genç peyzaj mimarı adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlaması hem de Nevşehir'in önemli turizm ve yaşam alanlarından biri olan Kayaşehir'in daha nitelikli kamusal mekânlara kavuşmasına katkı sunması bekleniyor.