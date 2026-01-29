Bunlar da ilginizi çekebilir

Nevşehirli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği gösterimde salon tamamen dolarken, patlamış mısır ve limonata ikramının yapıldığı film boyunca minikler keyifli anlar yaşadı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen film macera ve eğlence dolu içeriğiyle küçük sinemaseverlerle buluştu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği' etkinliğinin birinci gününde kendilerini ormanı korumaya adayan Orman Çetesi'nin, ağaçları yok ederek orman sakinlerine kulübe satma planı yapan kötü niyetli kunduz Henri'ye karşı mücadele ettikleri macera dolu 'Orman Çetesi Dünya Turu' animasyon filmi çocuklarla ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında çocuklar 'Orman Çetesi: Dünya Turu' filmini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

