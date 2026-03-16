İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bakırköy Muhabbeti' etkinlikleri kapsamında, etnomüzikolog ve yazar Melih Duygulu 'Türk Halk Müziğinin Dünü, Bugünü' başlıklı söyleşide Bakırköylülerle buluştu. Alper Oflaz moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, halk müziğinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yeri ele alındı.

Alper Oflaz moderatörlüğünde İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Duygulu, Türk halk müziğinin tarihsel köklerinden günümüze uzanan yolculuğunu anlattı.

Söyleşide halk müziğinin kültürel kimlik üzerindeki etkisi, sözlü kültür geleneği ve müziğin toplumsal hafızadaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Melih Duygulu, okurları için kitaplarını imzaladı ve dinleyicilerle sohbet etti.

'BENİM İÇİN ŞEREFTİ'

Söyleşi hakkında düşüncelerini paylaşan Melih Duygulu, 'Bakırköy Belediyemizin bu güzel etkinliğinde bulunmak benim için bir şerefti. Böyle bir projeye davet edilmek benim için çok büyük bir onur fakat Bakırköylüler için çok özel bir bilinçlenme süreci. Bir sosyal belediyecilik anlayışı sergiledikleri için Bakırköy Belediyesi ailesine teşekkür ederim' dedi.