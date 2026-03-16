Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2026 yılının Şubat ayında ilçe sakinlerinden gelen 13 bin 448 başvuruyu kayıt altına alarak çözüme kavuşturdu.

ANTALYA (İGFA) - İlçe sakinleriyle belediye arasındaki en güçlü temas noktalarından biri olan Turunç Masa'ya yapılan başvuruların yüzde 80,98'i 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla iletildi. Çağrı merkezini, bin 714 başvuruyla web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanalları izledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yalnızca başvuru alan değil, aktif iletişim yürüten bir yapı olarak kurgulanan Turunç Masa'nın başvuru masası ekipleri ise Şubat ayı boyunca 24 bin 607 kişiyle birebir iletişim kurdu.

RAMAZAN PAKETİ TALEPLERİ İLK SIRADA YER ALDI

Müdürlükler bazında en yoğun başvuru, 3 bin 836 kayıtla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapıldı. Başvuru konuları incelendiğinde 3 bin 42 talebin Ramazan paketi için olduğu görüldü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü bin 802 başvuruyla Sağlık İşleri Müdürlüğü takip etti. Sağlık alanında en fazla talep, 540 başvuruyla evde bakım hizmetleri için gerçekleşti. Hasta nakil hizmetleri ile diyetisyen randevu talepleri de Şubat ayında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Veriler, Muratpaşa'da sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik talebin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koydu.

MEMNUNİYET ORANI YÜKSELDİ

Şubat ayında mahalle bazında en fazla başvuru 879 taleple Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Güzeloba'yı 592 başvuruyla Kızılarık, 574 başvuruyla Çağlayan Mahallesi izledi.

Öte yandan Turunç Masa'nın genel memnuniyet oranında da artış kaydedildi. 2025 yılı Şubat ayında yüzde 94,17 olan memnuniyet oranı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 96,98'e yükseldi.