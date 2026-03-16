İZMİR (İGFA) - Trafiğin aksamaması için gece saatlerinde yapılan çalışmaları Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yerinde takip etti. Eşki, altyapı çalışmalarının gerekli olduğunu belirterek Bornova'yı daha güzel ve estetik hale getirmek için çalışmaların süreceğini söyledi.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Bornova merkezde devam etti. Kazım Karabekir Caddesi ve 457 Sokak'ta, İZSU'nun altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar belediye ekipleri tarafından kazınarak yeniden asfaltlandı. Trafiğin aksamasını önlemek için çalışmalar gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Gece yapılan asfalt çalışmalarını Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgili birim sorumlularıyla birlikte yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

'Altyapı çalışmaları gerekliydi'

Başkan Ömer Eşki, çalışmaların Hükümet Konağı önünde sürdüğünü belirterek altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekti. Eşki, 'Şu anda Hükümet Konağı'nın önündeyiz. Burada son dokunuşları yapıyoruz. Kimi çevreler eleştiriyor ama İZSU'nun yaptığı altyapı çalışmaları çok önemli ve gerekliydi. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' dedi.

'Birileri konuşacak, biz çalışacağız'

Yol çalışmalarının sadece asfaltla sınırlı olmadığını belirten Başkan Eşki, Bornova'da estetik dokunuşların da hayata geçirildiğini ifade ederek, 'Biz sadece asfalt atmıyoruz. Yaptığımız ışıklandırmalarla bu yolları çok daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Daha güzel bir Bornova yaratmak için çalışmalarımız sürecek. Birileri konuşacak, biz çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

