Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tüketici Hakları Günü kapsamında kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak tüketici hakları konusunda bilgilendirdi.
BURSA (İGFA) - Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Zafer Meydanı, Orhangazi Parkı ve Ulu Cami çevresinde vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan zabıta ekipleri, tüketicilerin bilinçlendirilmesini, adil ticaretin desteklenmesini ve güvenli alışveriş konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçladı.
Çalışmayla vatandaşlara alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, tüketicilerin sahip oldukları temel haklar ve karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda başvurulabilecek merciler anlatıldı.