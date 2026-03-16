Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl ilçesinde düzenlediği iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, göreve geldikleri ilk günden itibaren altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, 'Yıllarca halka kanser üreten asbestli borulardan su içirdiler. Biz bunun önüne geçtik. Şu anda vatandaşlarımız tertemiz su içiyor' dedi.

BURSA (İGFA) - Ramazan'ın birlik ve beraberlik kültürünü kentin tümünde hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki iftar programını İnegöl ile sürdürdü.

Merpa Kapalı Pazar Alanı'ndaki programda vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, masaları tek tek dolaşarak İnegöllülerle sohbet etti. Muhtarların, meclis üyelerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı kardeşlik sofrasında, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar hep birlikte açıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bereket ayı olan Ramazan'da paylaşmanın huzurunu, birlik olmanın değerini hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Her gün farklı bir ilçede kurdukları kardeşlik sofrasında vatandaşlarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, İnegöl'ün güler yüzlü insanlarıyla, tarımıyla, güçlü sanayisiyle, üretim kapasitesiyle, esnafıyla ve dünyaya açılan mobilya sektörüyle Bursa'nın gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

'ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERDİK'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de İnegöl'de yaşam kalitesini yükseltmek için gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, İnegöl'ün ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini vurguladı. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yatırımları sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana özellikle altyapı konusundaki hassasiyetimizi öne çıkardık. İnegöl'ün yıllardır birikmiş, kimsenin cesaret edemediği, kimsenin aklına getirmediği altyapısına biz büyük önem verdik. Yoğun mesai harcayarak altyapı hizmetlerini adım adım tamamlıyoruz. Yıllarca halka kanser üreten asbestli borulardan su içirdiler. Ama biz bunun önüne geçtik. Bir an önce tamamlanması için gerekenleri yaptık. Şu anda vatandaşlarımız tertemiz su içiyor' dedi.

'İNEGÖLLÜLER ARTIK ASLA ZARARLI SUYU İÇMEYECEK'

Zaman zaman asfaltlamalarda gecikmeler olduğunu da anlatan Başkan Mustafa Bozbey, altyapıda bazı testlerin yapılması gerektiği için bu durumun yaşandığını açıkladı. Asfalt çalışmalarının da sonuna geldiklerini belirten Başkan Bozbey, 'Artık İnegöllüler asla zararlı suyu içmeyecek. Kanalizasyonla ilgili sorunlarını da gideriyoruz. Bizler İnegöl'ün güzel insanlarını çok seviyoruz ve düşünüyoruz. Bu süreçte büyük bir anlayış gösteren halkımıza da teşekkür ediyoruz. Güçlü bir Bursa için ilçelerimizde güçlü yatırımlar yapıyoruz. Hedefimiz, daha yaşanabilir, daha yeşil, daha eşit ve daha adil bir kent oluşturmak. Bu konuda tavizsiz ilerliyoruz. Çocukların güvenle oynadığı, gençlerin umutla geleceğe baktığı, kadınların hayatın her alanında olduğu bir Bursa için çalışıyoruz. Herkese eşit hizmet götürme anlayışımız vardır. Biz bu kenti halkımızla birlikte yönetiyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum' diye konuştu.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin de Başkan Mustafa Bozbey'in İnegöl'e büyük önem vererek birçok yatırımı hayata geçirdiğini belirterek hizmetlerinden ve iftar programından dolayı teşekkür etti.

Başkan Mustafa Bozbey, iftar programının ardından İnegöl'deki esnaf ve sanatkâr oda başkanları ve ziraat odasının temsilcileriyle bir araya gelerek tarımdan altyapıya kadar yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.