Nevşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla yürüttüğü Mehteran Takımı ile sahur saatinde vatandaşları uyandırma geleneği bugün 3 farklı mahallede devam etti. Nevşehirli vatandaşlar sahura Mehteran takımının çaldığı marşlar ve şarkılarla uyandırıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ramazan Ayı boyunca sahur saatinde Nevşehir'in farklı mahallelerinde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldıran Mehteran Takımı vatandaşlardan büyük ilgi ve teveccüh görmeye devam ediyor.

Bu gece Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'nde özlenen sahur geleneklerini yaşatan ve özellikle Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece mahallelerde marşlar çalarak vatandaşları rahatsız etmeden manevi iklimi korumaya çalışan Mehteran Takımı Osmanlı geleneğini de devam ettirerek gelecek kuşaklara taşıyor.

Mehteran Takımı ile mahalle mahalle dolaşarak Nevşehirli vatandaşların hal hatırlarını soran Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada 'Osmanlı gelenekleriyle bize uygun şekilde Ramazan nasıl yaşanırsa bu şehirde öyle yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Sadece gece sahurda değil gündüz vakti iftar vakti de aynı şekliyle Ramazanı ruhuna uygun olarak bu şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz.

Türkiye'de Ramazan başka yaşanıyor ama Ramazan Nevşehir'de bir başka yaşanmaya devam ediyor. Son günlerine yaklaştığımız Ramazan Ayı'nın manevi huzurunda yaşatmaya devam ettiğimiz geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya ve Ramazan Ayı'nın manevi iklimini bu şehirde kalpten hissettirmeye devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı sahurlar diliyorum' diye konuştu.