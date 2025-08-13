Bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil gelecek nesiller için de ne kadar önem arz ettiği bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu amaçla Nevşehir Belediyesi tarafından “Geri Dönüşümle Tertemiz Bir Gelecek” sloganıyla bir kampanya başlatıldı.NEVŞEHİR (İGFA) - Sıfır atık projesi kapsamında evlerinizde süresi geçmiş ilaçlar, 5 litre ve üzeri biriktirilen atık yağlar Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından evlerinizden alınıyor.

Proje kapsamında çevreye verebileceği olası zararların önüne geçilerek geri dönüşümlerin sağlanması ile ülke ekonomisine de katkı sağlaması planlanıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı “Geri Dönüşümle Tertemiz Bir Gelecek” sloganıyla çevreye daha duyarlı olmamız gerektiğini belirterek vatandaşlarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini beklediklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayan örnek belediyeler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Arı, bu dünya hepimizin, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu tarz projelere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Nevşehirli vatandaşlarımız sıfır atık projesi kapsamında süresi geçmiş ilaçlar ile 5 litre ve üzeri biriktirilen atık yağların alınması konusunda atık toplama hattı olarak 0384 2142580 numaralı telefonu arayabilirler.