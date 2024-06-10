Nevşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde bayram öncesi detaylı temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak adına düzenli olarak temizlik çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi ekipleri bugün Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’ndeydi. Belediye Başkan Yardımcısı Veli Kırşehirli’nin koordinasyonunda sabah erken saatlerde sanayi meydanında toplanan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri burada detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler temizlik çalışmasının yanı sıra ayrıca sanayi bölgesinde küçük çaplı yol, yaya kaldırımı bakım ve onarım ve altyapı tamir ve bakım çalışması da yaptı.