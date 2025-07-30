Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan yüzme havuzu, 5 Ağustos 2025 Salı günü açılıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - 7 – 14 yaş gruplarına hitap edecek yüzme havuzuyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 7-14 yaş arası çocuklara ayrı günlerde hizmet verecek olan havuz için kayıtların başladığını söyledi.

Nevşehir’in simge yapılarından birisi olan Göre Yolu üzerinde ki Mostar Köprüsü yanına oluşturulan Yüzme Havuzu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla kapılarını bütün Nevşehirlilere açıyor. Neşeli havuzlar mutlu çocuklar sloganıyla Raşitbey Mahallesi Mostar Köprüsü alanı üzerinde oluşturulan tesis için kurs kayıtları alınmaya başlandı. 29 Temmuz 2025 tarihi itibariyle alınmaya başlayan kurs kayıtları sonrası Yüzme Kursu 05 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

7-14 yaş arası erkekler Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 10.00 ve 18.00 saatleri arasında, 7-14 yaş arası kızlar ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yüzme kursundan faydalanacaklar. Her yaş grubu kız ve erkek olarak ayrı ayrı kursa alınacak. Pazartesi günleri bakım günü olacağı için yüzme havuzu kapalı olacak.

Modern mimari yapısıyla tesisin 7-14 yaş arası tüm Nevşehirli çocuklara açık olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bütün çocukları güvenli, temiz ve eğlenceli bir ortamda ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Birbirinden farklı sosyal ve spor alanlarının da bulunduğu Spor Adasının sosyal belediyecilik kapsamında Nevşehir’e büyük değer katacağını belirten Başkan Arı, modern yapısı, güvenli ortamı ve sunduğu imkânlarla yüzme havuzunun Nevşehirlilerin buluşma noktası olacağını belirtti.

Başkan Rasim Arı yaptığı açıklamada, “Sosyal ve Üreten Belediyecilik anlayışıyla şehrimizde her gün yeni işlere imza atmaya devam ediyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın sloganıyla 7-14 yaş gruplarına özel uzman antrenörlerimizle havuzumuzda eğitimlerimize başlıyoruz. Göre yolu üzerinde bulunan spor adasında oluşturduğumuz Yüzme Havuzumuz 05 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gençlerimizin hizmetinde olacak. Yaş kategorisi olarak belirlediğimiz bütün çocuklarımızı kulaç atmaya davet ediyorum. Yüzme Havuzumuz Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’e ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Kurs başvuruları www.nevsehir.bel.tr web adresi butonundan alınacak. Nevşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak Yüzme Havuzuyla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız 0384 213 8693 numaralı telefondan da bilgi edinilebilir.