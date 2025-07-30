Edirne Keşan'da Aytekin Demirden’in doğuştan ağır hastalıklarla mücadele eden oğlu Hilmi için verdiği 8 yıllık çaba, Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık giderlerini karşılaması kararıyla sonuçlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da yaşayan Aytekin Demirden, doğuştan skolyoz, beyin şantı, omurga bozukluğu ve sol ayağında kısalık gibi rahatsızlıklarla mücadele eden oğlu Hilmi Demirden için 8 yıl boyunca verdiği mücadele meyve verdi.

Sağlık Bakanlığı, haberin sitemizde yayımlanmasının ardından harekete geçerek Hilmi’nin tüm sağlık giderlerini üstlenme kararı aldı.

ZORLU SÜREÇ

Oğlunun bebekliğinden beri kurumların ilgisizliğiyle karşılaştığını ifade eden Aytekin Demirden, “Skolyoz, şant, kıl dönmesi gibi sorunlarla mücadele ediyoruz. Eve öğretmen geliyor, eğitimi öyle sürüyor. Oğlumu sünnet bile ettiremedim” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Demirden, Hilmi’nin ilk yüzde 78 olan ağır engelli raporunun zamanla yüzde 70’e, ardından yüzde 67’ye düşürüldüğünü öne sürerek, “Daha ağır hastayken raporu neden düşürüyorlar? Keşan, Edirne, İstanbul’da her yere başvurdum” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Bakanlık kararıyla Hilmi’nin tüm tahlil ve tedavi süreçleri için İstanbul’a çağrıldığı belirtilen Demirden, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’a ve sesini duyuran Medya Keşan Gazetesi ile İGF Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e teşekkür etti.