Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün 2025-2026 yılı birinci dönem karate eğitim semineri ve kuşak sınavı, 6 yaş ve üzeri 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen karate eğitim semineri ve kuşak sınavına katılan sporcular, zorlu ve titiz bir değerlendirme sürecinden geçerek bir üst kemere terfi etmeyi başardı.

Sınav sürecinde sporcuların teknik becerileri, disiplinleri ve karateye olan bağlılıkları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Sınavı geçen sporcuların yeni kemerleri, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan tarafından düzenlenen törenle takıldı.

'300 SPORCUMUZA KUŞAKLARINI TESLİM ETTİK'

Başarılı sporcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Osmangazi Belediyespor olarak karate branşımızın eğitim semineri ve kuşak sınavını gerçekleştirdik. 300 sporcumuza kuşaklarını teslim ettik. Bizlere her zaman destek olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum.' dedi.

Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün karate branşı eğitim semineri ve kuşak sınav törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karate Antrenörü Timur Özdemir, 'Törene 300 sporcu katıldı. Buradaki etkinlik, karatenin tanıtımı ve yaygınlaşması açısından çok önemli. Ailelerin de yoğun katılımı söz konusu. Çocuklarımız oldukça heyecanlı. Burada bilgilerimizi sporculara aktaracağız. Osmangazi Belediyespor Kulübü'nde bir yıl öncesine kadar karate branşı yoktu. Bir yıl içinde bu kadar büyük bir potansiyele ulaştık. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende yeni kemerlerine kavuşan karate sporcuları, programın sonunda hocalarından öğrendikleri tekniklerle gösteri maçı yaptı.