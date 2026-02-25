Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehirdeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla hem Nevşehir Belediyesi'nin hem de Nevşehir'deki diğer belediyelerin araç filolarına kapsamlı bir şekilde yenileyip genişletmeleri için büyük destek ve katkılar sağlıyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir'de bulunan Belediyelerin teknik ve teknolojik yatırımlardan faydalanması adına Türkiye Belediyeler Birliği'nde örnek çalışmalar yürüten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, özellikle belediyelerin araç parkurlarını sürekli olarak takviye yapmaları ve yenilemeleri adına kalıcı çözümler üreterek şehrinin marka değerinin yükselmesi için her koşulda çalışmalarını yürütüyor.

Yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde otobüs, kazıyıcı yükleyici, yarım otobüs, çöp kamyonu, arazöz, vidanjör, damperli kamyon gibi onlarca aracı Nevşehir il genelinde ki belediyelere kazandırarak marka değer kazançlar sağlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, son olarak yapılan çalışmayla da Nevşehir Belediyesi'ne Kazıyıcı Yükleyici, Tatlarin Belediyesi'ne Kepçe, Avanos Belediyesi, Derinkuyu Belediyesi ve Ürgüp Belediyesi'ne Çöp Kamyonu, Kozaklı Belediyesi'ne Otobüs ve Yazıhüyük Belediyesi'ne Kepçe gibi çeşitli araçları Nevşehir'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir'de büyük bir altyapı ve üstyapı hamlesi ile şehrin önemli sorunlarını gideren Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin büyük bir değişimle güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Önümüzdeki yıllarda da birlik ve beraberlik içinde Nevşehir'in il genelinin tamamının hizmet alması için çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Başkan Arı, 'Nevşehir'in başarısı için her platformda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni araçların bütün belediyelerimize yapacağımız hizmetlerimizde hayırlı olmasını diliyorum' dedi.