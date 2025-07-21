Nevşehir’in il oluşunun 71. Yıl dönümü dolayısıyla Kayaşehir’de düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen konser programı ve havai fişek gösterisi ile birlikte vatandaşlar coşku içerisinde şehrin yeni yaşını kutladı.NEVŞEHİR (İGFA) - Etkinlik alanına gelen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’in tamamının dolduğu kutlama etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun 71. Yıl dönümünü kutlamanın heyecanını Nevşehirlilerle birlikte şehrin gözbebeği olan Kayaşehir’de kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nevşehirlilerin arzu ettikleri, hayalini kurdukları bir şehir imar ve inşa etmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Arı, kendisine verdiği desteklerden dolayı tüm Nevşehirlilere bir kez daha teşekkür etti.

Başkan Arı, "Benim şehirde en önem verdiğim işlerden bir tanesi Kayaşehir. Çünkü bu şehrin ekonomik kaderini değiştirecek yer tamda burası. Gençlerimize istihdam kapısını açacak yer Kayaşehir. Burası tam anlamıyla turizme açıldığı zaman bu şehir yıldız gibi parlayacak ve makus tarihi değişecek. Son bir yılda 500 bin turistin ziyaret ettiği bu şehirde yeni yatırımlar ve projeler ortaya koyarak geleceğe dair sağlam adımlar atıyoruz" dedi.

Arı’nın konuşmasının ardından sahne alan İsmail Altunsaray seslendirdiği türkülerle Nevşehirlilere adeta müzik ziyafeti sundu. Konser programı sırasında Nevşehirli sanatçı Levent Özmen’de sahne alarak ünlü türkücü İsmail Altunsaray ile birlikte birbirinden kıymetli eserler seslendirerek müzikseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundular. Programın sonunda Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi hanımefendi Melek Arı, sanatçı İsmail Altunsaray’a kayaşehir logolu plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür ettiler. Gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilgiyle izlenirken Kahveci Dağı’na yansıtılan ışık gösterisi ile de adeta görsel bir şölen sunuldu.