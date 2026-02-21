Uluslararası gençlik değişimi Neuss, Nevşehirli gençleri bir araya getirdi. Nevşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde, Interkulturellen Projekthelden tarafından uluslararası bir gençlik değişim programı organize edilerek hayata geçirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Bir hafta boyunca farklı kültürleri tanıma, birlikte öğrenme ve kişisel etkileşim ön plandaydı. Neuss ile Nevşehir şehirleri arasında uzun yıllardır süregelen kardeş şehir ilişkisi, gençler arasındaki bu tür temasları ayrıca güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Interkulturellen Projekthelden bünyesindeki gençler Kapadokya'nın güzel atmosferinde çeşitli kültürel ve toplumsal deneyimler kazanmıştı. Kısa süre önce ise karşılıklı ziyaret kapsamında Nevşehir'den giden gençler Almanya Neuss'ta ağırlandı ve Alman gençlik çalışmaları ile kültürel hayat hakkında yakından bilgi edinme fırsatı buldu.

Proje, Deutsch-Türkische Jugendbrücke tarafından desteklenirken bu girişim, farklı ülkelerden gençlerin bir araya gelmesini teşvik etmekte ve uluslararası gençlik değişimlerini güçlendirdiği bildirildi. Uluslararası Gençlik Değişim uygulamaları Almanya ile Türkiye arasındaki projelerin yanı sıra Polonya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle yapılan gençlik buluşmalarını da destekleyerek kültürler arası diyaloğun gelişmesine katkı sunuyor.

Program kapsamında Neuss Belediye Binası'nda da bir kabul gerçekleştirildi. Bu ziyaret Neuss Belediyesi çalışanı Daniel Mandok tarafından organize edildi. Uluslararası İlişkiler ve Kardeş Şehirler Komitesi Başkanı Hakan Temel, grubu meclis salonunda ağırladı, yerel yönetim sistemini anlattı ve gençlerin sorularını yanıtladı.

Interkulturellen Projekthelden Yönetim Kurulu Başkanı Umut Ali Öksüz, bu tür projelerin önemini şu sözlerle vurguladı: 'Bizim için bu tür buluşmaların değeri ölçülemez. Gençler arasında gerçek bağlar kurulmasına imkân sağlıyor ve dostluğun her türlü dışlanmadan daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu ilişkileri gelecekte de desteklemeye devam etmek istiyoruz. Çünkü birebir tanışmaların köprüler kurduğuna ve güven oluşturduğuna inanıyoruz. Bu dostluk ve iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz.'