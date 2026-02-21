'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı' ile okullarda eğitim veren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Osman Ulubaş Anaokulunda öğrencilere farkındalık kazandırmak için sıfır atık eğitimi verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Çevre dostu nesiller yetiştirmek amacıyla sıfır atık ve geri dönüşüm hakkında detaylı bir eğitim verildiğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması temiz bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için çok önemli. Bu yüzden atıkları dönüştürmeli, yeniden ekonomiye kazandırmalıyız.

Mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracımız ile ilçemizdeki okullarımızı ziyaret ederek, mobil eğitim aracımız içerisinde alanında uzman ekiplerimiz tarafından interaktif sunumlar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler burada hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu vesile ile Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesisimize gelemeyen öğrencilerimizin ayağına hizmet götürmüş, onları bilinçlendirmiş oluyoruz. Çevreye duyarlı bireylerin küçük yaşta bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bilinçli nesiller, temiz bir geleceğin teminatıdır. Eğitimlerimiz merkez ve kırsal dahil olmak üzere farklı okullarda da devam edecek.' dedi.

Minik öğrenciler de evlerinde mavi poşetlere topladıkları atıkları yetkililere vererek geri dönüşüm toplama çalışmalarına destek oldular.