Kayseri Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

KAYSERİ (İGFA) - Özellikle çocuklar için daha yeşil alanlar inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel yarınlar için tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını söyledi.

Modern parklar ile Kocasinan'ı yeşile bürünmüş farklı bir kent hâline getirdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran Kocasinan'a yakışan yaşam alanları inşa ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.

Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede, mevsim şartları elverdiğince sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.