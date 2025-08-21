Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nemrut Dağı’ndaki kolosal heykelleri nano teknolojiyle koruma altına alıyor. 5 yıllık projeyle güçlendirilen eserler, gelecek nesillere aktarılacak. İlk etap 3 haftada tamamlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Nemrut Dağı’nın zirvesindeki binlerce yıllık dev heykeller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlamlaştırma projesiyle yeni bir döneme adım attı.

Doğu ve Batı teraslarındaki eserler, ilk kez uygulanan nano teknoloji yöntemleriyle korunuyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin çağın en ileri teknikleriyle yürütüldüğünü ve ilk etap çalışmaların 3 haftada tamamlandığını duyurdu. Nemrut’un binlerce yıllık mirasını geleceğe taşıdıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Bu proje, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını gelecek yüzyıllara güvenle emanet edecek” dedi.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1958432764673372195

NANO TEKNOLOJİYLE KALICI KORUMA

7-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Adıyaman Müze Müdürlüğü’nden bir uzman ve altı restoratörün katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile Batı terasındaki iki kumtaşı rölyef güçlendirildi. Kireçtaşı eserlerde nano kalsiyum hidroksit çözeltisiyle taş dokusu sağlamlaştırıldı, çatlaklar hidrolik kireç bağlayıcı estetik harçla kapatıldı.

Kumtaşı eserlerde ise nano etil silikat çözeltisi kullanılarak su geçirmezlik sağlandı. Apollon heykelinin başlık kısmı, geçmişte ayrılan parçalarının kalıcı olarak birleştirilmesiyle yeniden bütünlüğüne kavuştu.