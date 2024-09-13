Edirne’nin yetiştirdiği, tanılan ve sevilen kişilerden, Türk turizminin önemli isimlerinden ve eski TÜRSAB Boğaziçi BYK Başkanı ve Minka Turizm'in kurucusu Nejat Karagöz mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karagöz için Buçuktepe’deki aile kapristanlığındaki mezarında, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla anma düzenlendi.

Anma törenine Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Genel Sekreteri Hamit Karagöz, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı ile kardeşleri Pınar ve Neclet Karagöz katıldı.

Karagöz, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 13 Eylül 2013 tarihinde 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

Edirne turizminin gelişime destek amacıyla önemli faaliyetleri bulunan ve İstanbul’da yaşamını sürdüren Karagöz, Edirne’de sevilen simalar arasında yer alıyordu.