Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tezhip Sanatçısı Selma Berber ve öğrencilerinin hazırladığı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 10-16 Temmuz tarihleri arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gezilebilecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Selma Berber ve Öğrencileri Vefa Tezhip Sergisi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışa Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, tezhip sanatçısı Selma Berber, öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı. 10-16 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak sergide, geleneksel tezhip sanatının zarafeti ve estetiği eserlere yansıtılıyor.

ESERLER ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Hüsnü hat, tezhip, minyatür ve sır üstü porselen boyama eserlerinin yer aldığı sergide 15 kursiyerin yanı sıra müzehhip Çağatay Çakır'ın hüsnü hat eserleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayet, hadis ve surelerin tezhip sanatının incelikleriyle tablolara dönüştüğü sergi ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi 16 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.