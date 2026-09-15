İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek, doğru nefes alma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen 'Nefes Al İzmit' Yoga Programı, Eylül ayında Plaj Yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Yoga ve sporseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte, Yoga Eğitmeni Sevda Kırlı eşliğinde her yaş ve seviyeden katılımcıya uygun bir yoga akışı uygulandı. Katılımcılar, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte hem fiziksel hareketlerle bedenlerini çalıştırdı hem de nefes egzersizleriyle zihinsel ve bedensel rahatlama fırsatı buldu.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

Sağlıklı yaşam ve doğru nefes alma tekniklerinin ön plana çıkarıldığı etkinlikte, yoganın her yaştan bireyin yaşam kalitesine sağlayabileceği katkılara dikkat çekildi. İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde farklı yaş gruplarından vatandaşları sporla buluşturmaya ve sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen etkinlikler düzenlemeye devam edecek.