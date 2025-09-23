Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nakil Ambulans ekipleri, yaz sezonunda sahillerde yürüttüğü görevini tamamladı. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında 216 kişiye sağlık desteği sağlayan ekipler, olası boğulmalardan güneş çarpmasına kadar pek çok vakaya müdahale etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakil Ambulansı Birimi, KOSKEM ile koordineli şekilde sahil sağlık hizmetlerini yürüttü. Ekipler; Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Sarısu, Seyrek, Darıca Bayramoğlu, Karamürsel Altınkemer ve Kandıra Kerpe Miço başta olmak üzere tüm plajlarda tatilcilerin güvenliği için hazır bulundu.

Üç aylık süreçte toplam 216 vatandaşa ilk müdahale gerçekleştirildi. Müdahaleler arasında bayılma, tansiyon, burkulma, kesik ve kırıklar öne çıktı. Ayrıca trafik kazaları ve güneş çarpmasına bağlı vakalar da ekiplerin en sık karşılaştığı durumlar arasında yer aldı. Sevindirici olan ise bu yaz sezonunda ciddi bir boğulma vakasının yaşanmaması oldu.

SAHİLLERDE GÜVENLİ ORTAM

Sahil sağlık hizmetleri kapsamında görev yapan 3 ambulans ve sağlık personeli, haftanın 7 günü kesintisiz hizmet verdi. İlk değerlendirme ve temel yaşam desteği başta olmak üzere gerekli durumlarda vakalar sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zamanın kritik olduğu acil durumlarda titizlikle müdahale ederek vatandaşların sağlığını korudu. Yaz sezonu boyunca verilen bu hizmet, sahillerde güvenli bir tatil ortamının sağlanmasına önemli katkı sundu.